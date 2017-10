A catástrofe causada pelos incêndios florestais, que na última semana assolaram, de forma dramática, as oito freguesias do município de Vagos, impediu o presidente reeleito, Silvério Regalado, de escrever o tradicional (e merecido) discurso de vitória.

Ultrapassado o protocolo, valeu o improviso na cerimónia na tomada de posse do seu segundo mandato, com o autarca a preferir relatar, com detalhe, o “inferno” vivido pela população das freguesias. Que reconheceu ter sido “deixada à sua sorte”, quando se sabia que existiam “apenas cem bombeiros” para combater o fogo, que lavrava numa extensa área de cem quilómetros quadrados. “Felizmente não houve vítimas mortais a lamentar, mas há muitos danos colaterais”, sintetizou.

