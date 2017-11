No dia 26 de outubro, o Rotary Club de Águeda promoveu um jantar convívio, no Restaurante Casa do Rio, inserido na iniciativa The World Greatest Meal, cujos fundos revertem para a erradicação da Pólio.

O Presidente do Rotary Club de Águeda, Carlos Franco, referiu que o Club “conseguiu angariar um donativo suficiente para permitir a vacinação de 3000 crianças”. Com o apoio da Bill & Melinda Gates Foundation, cada euro recolhido pela The Rotary Foundation será triplicado, com o objetivo de muito brevemente se conseguir erradicar esta doença. “Atualmente existem apenas três países onde a doença ainda é considerada endémica: Afeganistão, Nigéria e Paquistão”, concluiu o Presidente do Rotary Club de Águeda, acreditando na concretização desta meta.

A pólio também é conhecida como poliomielite ou paralisia infantil. Sendo altamente contagiosa e provocando deformações por vezes fatais, em que afeta particularmente crianças com menos de cinco anos de idade, é um perigo para a Humanidade. O vírus infelizmente ataca o sistema nervoso e pode ter como consequência a paralisia. Continua nos dias de hoje a não existir cura, mas a doença pode ser prevenida pela vacina, que o Rotary e os seus parceiros têm utilizado para procurar imunizar mais de 2,5 mil milhões de crianças no mundo inteiro.

