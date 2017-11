O Coral da Bairrada está a organizar o 1.º Encontro Internacional de Coros do Advento de Anadia, que se realiza no dia 18 de novembro, às 21h, no Cineteatro de Anadia. Contará, para além do anfitrião, com a presença do Coral Polifónico de Aveiro e do Coro de Musica Antiqua de Salamanca.

Na sua curta vida de cerca de quatro anos, o Coral da Bairrada tem vindo a marcar presença em diversas manifestações culturais do concelho de Anadia e por toda a região da Bairrada. A sua atividade é um contributo importante para a divulgação da música coral na região, promovendo a educação pela arte dos participantes e respetivo público, disponibilizando uma atividade de ocupação de tempos livres que contribui para a formação intelectual, musical e social dos habitantes desta região.

O Coral procura, também, promover a Bairrada noutras regiões do país e no estrangeiro, através da sua cultura musical. Assim, com o apoio do programa PAPERA, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e da Câmara Municipal de Anadia, tomou a iniciativa de organizar este evento.

A entrada é livre e todos os bairradinos são bem-vindos.