No concelho de Anadia, os peditórios levados a cabo nos dias 1 e 5 de novembro, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, superou as melhores expetativas.

Mais uma vez, as pessoas responderam com generosidade e espírito solidário. Com efeito, foram angariados 14.437,39 euros no concelho de Anadia, revela Miquelina Melo, responsável do Grupo de Voluntariado Comunitário de Anadia da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

“Apesar de ser semelhante ao de 2016, o resultado do peditório superou as expetativas devido ao facto de ter havido várias iniciativas (peditórios) por parte de outras entidades durante o mês de outubro”, admitiu esta responsável que destaca: “nunca é de mais recordar que as verbas angariadas através do Peditório Nacional são fundamentais para a concretização de objetivos da Liga Portuguesa Contra o Cancro como a prevenção primária e secundária do cancro, o apoio social ao doente oncológico em situação de carência socioeconómica, a humanização da assistência ao doente e a formação e investigação em oncologia.”

Miquelina Melo lembra ainda o rastreio do cancro da mama, promovido pela LPCC, que decorreu no concelho de Anadia, no ano passado e se repete a cada dois anos.

“O Grupo de Voluntariado Comunitário de Anadia da Liga Portuguesa Contra o Cancro está profundamente agradecido a todos os voluntários e entidades que colaboraram na concretização desta ação de angariação de fundos e a todos aqueles que, generosamente, contribuíram com o seu donativo”, afirma.

Acrescente-se que a próxima atividade será o jantar solidário, a 3 de fevereiro de 2018.