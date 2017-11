Foram detidos por furto esta quarta-feira, dia 15, em Casal Comba – Mealhada, três homens entre os 43 e os 52 anos.

A situação ocorreu cerca das 23h, quando um militar do Posto Territorial da Mealhada, que se encontrava fora de serviço, ao passar naquela localidade, detetou movimentos estranhos num caminho de terra batida, tendo comunicado de imediato a situação.

As detenções foram efetuadas pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial da Mealhada, cuja patrulha acorreu ao local e intercetou duas viaturas suspeitas que transportavam duas baterias e 50 litros de gasóleo, material que se supõe ser furtado de uma máquina industrial (giratória), que estava a executar trabalhos de terraplanagem nas imediações, onde os indivíduos foram encontrados.

Os suspeitos, dois dos quais com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência.

Os veículos utilizados no furto foram apreendidos.