Um incêndio na cozinha de uma habitação da Rua do Vale da Feiteira, no Troviscal, espalhou o pânico nos moradores, na tarde da passada quinta-feira.

O fogo, que deflagrou por volta das 16h30, destruiu parcialmente a cozinha. Os bombeiros de Oliveira do Bairro estiveram no local até às 17h40.

Os moradores, António Pereira Marques, de 69 anos, e a esposa Aida, de 66, não ganharam para o susto, sendo obrigados a pernoitarem em casa dos vizinhos naquela noite, depois do fumo intenso que atingiu todo o interior da casa, deixando a cozinha com um amontoado de cinzas e pedaços de móveis e de eletrodomésticos queimados.

