A Câmara Municipal de Anadia inaugura no próximo sábado, 2 de dezembro, pelas 15h, o Parque das Estórias, localizado na zona envolvente da Biblioteca Municipal.

O momento vai ser também aproveitado pelo executivo camarário para dar a conhecer o novo Portal da Rede de Bibliotecas de Anadia (RBA) e, ainda, para celebrar o Acordo de Entendimento para a Promoção do Desenvolvimento da RBA.

O espaço do Parque das Estórias faz parte de uma obra mais vasta de requalificação urbana da área envolvente da Biblioteca Municipal de Anadia, que teve um custo total de 338 mil euros.

Com esta intervenção pretendeu-se, por um lado, requalificar uma área urbana pública indispensável para o funcionamento da Biblioteca Municipal, e, por outro, criar mais um espaço de qualidade de vida urbana na cidade de Anadia.

A obra contemplou a construção de um parque verde público, a implantação de um parque infantil, e a aplicação, na encosta, de um edifício miradouro. Foram igualmente previstos a beneficiação da rede viária existente, o aumento da área para parqueamento automóvel, a melhoria das condições de acessibilidade, com redução de barreiras arquitetónicas, a aplicação de mobiliário urbano adequado e funcional, e, ainda, a implantação de rede de iluminação pública em tecnologia de LED.

O parque verde público foi projetado na encosta voltada para o centro urbano de Anadia. Este espaço foi concebido e desenhado com um intuito de ser funcional e de tirar partido dos enfiamentos visuais sobre a cidade, com as serras do Caramulo e do Bussaco como pano cénico de fundo. A diferença de cota existente foi usada para a construção de um talude verde que permite a implantação parcialmente suspensa de um parque infantil e de um edifício miradouro. Um elemento em betão remata superiormente o talude, funcionando como banco e guarda ao mesmo tempo, com iluminação inferior para criar uma atmosfera urbana agradável no período noturno.

O parque possui uma área significativa de ajardinamento, com plantação de arborização para sombreamento. O programa funcional foi definido para ser um complemento exterior às atividades de animação e de promoção da leitura da Biblioteca Municipal: área do conto ao ar livre, mesas de “pic-nic” para atividades polivalentes, zona de cadeiras individuais de leitura implantadas na encosta voltadas para a paisagem, parque vedado com equipamento infantil, e jogos tradicionais.

A nova solução arquitetónica veio possibilitar um aumento significativo da área de parqueamento automóvel, que tem agora capacidade para 82 viaturas. Para além dos espaços para estacionamento de viaturas dos utentes, foram também considerados lugares para veículos dos trabalhadores e para uma viatura de transporte público (autocarro escolar).