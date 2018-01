O empresário Pedro Carvalho perfila-se para concorrer às eleições que vão eleger os novos órgãos sociais para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA), no próximo mês de março.

No momento em que elabora a primeira lista candidata conhecida, Pedro Carvalho confessa querer “renovar e unir” uma casa que tão bem conhece, uma vez que foi bombeiro nesta corporação por mais de uma década. Agora parte para este desafio porque se foi “apercebendo da situação interna vivida nos bombeiros de Anadia, que começou a extravasar as paredes do quartel. Fiquei triste, pois uma casa destas devia transmitir união e não desunião.”

A JB recorda que a sua passagem pelos bombeiros foi de grande aprendizagem” e que teve “um excelente comandante, o Professor Coimbra. Um apaixonado pela causa”, e que a sua saída aconteceu apenas por razões profissionais: “deixei de conseguir compatibilizar.” Filho de dois docentes, licenciou-se em engenharia mecânica na FEUP, com mestrado na Universidade de Aveiro, tendo suspendido o doutoramento para se dedicar à empresa familiar, fundada pelos seus avós. Casado e pai de duas filhas, reside em Anadia e confessa querer resolver a situação de desunião que existe atualmente na AHBVA, mas também dar uma “dinâmica moderna, ativa e respeitada” àquela associação.

Candidatura para renovar e unir. Ciente da insatisfação que reina no seio da corporação anadiense, a verdade é que reconhece que “ninguém se chegava à frente”, pelo que, “após alguma reflexão, decidi que dar uma pedrada no charco só poderia melhorar, quer sendo comigo, quer com outra pessoa.”

O empresário e candidato diz que “tudo tem um princípio, meio e fim” e que neste tipo de cargos deve haver “renovação”, tal como acontece noutras organizações, acreditando que “nesta fase é preciso uma renovação total para tentar inverter o caminho descendente da instituição.”

Para já este é o único candidato conhecido, já que a JB, Mário Teixeira, que preside à associação há cerca de três décadas, não confirma uma eventual recandidatura: “nada ainda foi decidido porque não reunimos”, considerando, ainda assim, que a existência de mais listas é “salutar” e “demonstrativo da vitalidade dos sócios.”

Já Pedro Carvalho recorda que Mário Teixeira, pessoa que “muito respeito”, foi “meu presidente e deu grande parte da vida à AHBVA.” No entanto, realça que, após alguns contactos, foi informado que o atual presidente não se iria recandidatar, situação que lhe deu mais força para avançar com a sua candidatura.

“Se a decisão do senhor Teixeira mudou e se vier a recandidatar-se, não o considero um adversário, pois isto não é uma luta. É uma pessoa que terá o seu projeto e eu tentarei mostrar que o nosso é melhor”, até porque, como sublinha, “este não é um projeto pessoal, mas de uma equipa.”

