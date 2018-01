Há três projetos de Águeda entre os sete vencedores do Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP), dados a conhecer na segunda-feira, dia 8 de janeiro, no Centro da Juventude de Lisboa.

No total são sete projetos de jovens, para iniciativas nas áreas da Inovação Social, Sustentabilidade Ambiental, Desporto Inclusivo e Educação para as Ciências, dotados com uma verba total de 300 mil euros para financiamento dessas iniciativas.

Entre os vencedores da região está o projeto “Liga-te à Pateira”, apresentado por Inês Tavares de Castro, Hélder Arede e Alexandre Pires, destinado à reabilitação do percurso pedestre entre a zona da Pateira desde Óis da Ribeira (concelho de Águeda) até Requeixo (concelho de Aveiro), numa extensão de cerca de 3,5 Kms.

O projeto “Arribeirar”, proposto por Sandrina Pereira, vai no sentido de recuperar um bosque localizado entre Ameal e Vale Domingos, no município de Águeda, reintroduzindo fauna e flora autóctone.

“O Grande Livro do Parque” é outro dos projetos contemplados no OPJP e destina-se à criação de um centro interpretativo pedagógico no parque botânico de Vale Domingos (próximo da cidade de Águeda).

Este OPJP, aprovado em Conselho de Ministros em setembro com o objetivo de reforçar a qualidade da democracia e o maior envolvimento dos cidadãos jovens nos processos de decisão, recebeu 400 propostas e teve 10 mil votantes.