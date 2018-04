São 23 os eventos gastronómicos que se realizam no concelho de Cantanhede durante o ano de 2018, uma agenda diversificada que teve a sua apresentação pública em 12 de abril, no salão nobre dos Paços do Concelho. Foi perante mesa posta com todos os sabores que estão na origem desses eventos que decorreu o encontro da presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, com os representantes das associações promotoras. Presentes estiveram também o presidente da Assembleia Municipal, João Moura, o vice-presidente do executivo, Pedro Cardoso, o vereador Adérito Machado, o secretário da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, Jorge Brito, e os presidentes de junta, entre outras entidades.

O enquadramento das iniciativas que celebram as tradições alimentares locais esteve a cargo do chef Luís Lavrador, a quem a líder do executivo camarário agradeceu “a disponibilidade com que mais uma vez acedeu ao convite para contextualizar cada uma das especialidades, o que naturalmente prestigia esta apresentação pública da agenda gastronómica do concelho de Cantanhede e os eventos que a constituem”.

Helena Teodósio enalteceu “o papel das associações, que são os verdadeiros agentes promotores das feiras temáticas que divulgam a nossa boa mesa, uma mesa rica e variada com os sabores próprios da Bairrada, da Gândara e do Baixo Mondego. O movimento associativo tem tido uma ação a todos os títulos meritória na preservação e promoção de um património que valoriza o nosso território e o torna mais atrativo”, referiu a autarca, adiantando que “o crescente número de eventos gastronómicos comprova a existência de uma oferta bastante variada a esse nível”.

Segundo a presidente da Câmara Municipal o objetivo a este nível passa por “potenciar a ligação da gastronomia com a excelência dos vinhos produzidos no concelho pela Adega Cooperativa de Cantanhede e por outros prestigiados produtores locais, conjugando essa ligação com a oferta de roteiros sobre o património, os recursos naturais, a cultura, o desporto e outros fatores de atratividade turística”.

A autarca referiu ainda “a aposta na qualificação e promoção da oferta turística do concelho, de modo a dar-lhe maior projeção a nível nacional e internacional, através da conjugação de esforços entre todas as entidades que podem contribuir para melhorar o setor”, tendo destacado a propósito a iniciativa da Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego (AD ELO), que chamou a si a candidatura da “Mesa da Bairrada ao Mondego” ao concurso 7 Maravilhas à Mesa, na qual os sabores e os vinhos de Cantanhede estão bem representados e que acaba de ser distinguida na fase de seleção concluída recentemente”.

Por seu lado o chef Luís Lavrador referiu-se também à diversidade gastronómica no Município de Cantanhede para enfatizar “o valor dos eventos que celebram saberes ancestrais e que ajudam a fixar uma narrativa que remete para as raízes culturais das nossas comunidades”.

O docente da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, “felicitou todas as entidades que se dedicam a promover e divulgar a gastronomia da nossa região, uma gastronomia que tem que vir para a mesa dos restaurantes. Faz todo o sentido recuperar e atualizar a cozinha tradicional para a oferecer a quem visita a região, essa é uma das melhores formas de darmos a conhecer o nosso povo a nossa cultura naquilo que ela tem de mais genuíno”, concluiu.

Eventos Gastronómicos no Concelho de Cantanhede 2018

7.º Caça Sabores

Organização: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede

Cantanhede

(10 de março)

XV Encontro Regional de Gaiteiros e Mostra Gastronómica

Organização: CCRP – Centro Cultural e Recreativo da Pena

Pena

(29 de abril)

(Também o CCRPena organizou e realizou a primeira edição da Mostra Gastronómica da Caçoila, nos passados dias 3 e 4 de março)

V Festival Gastronómico – Caldos, Caldinhos e outras Sopas

Organização: Agrupamento 1390 da Tocha, CNE

Tocha

(5 de maio)

X Festival Gastronómico das Favas, Ourentã

Organização: Rancho Folclórico “Os Bairradinos” de Ourentã

Ourentã

(11 a 13 de maio)

Festival Sopas & Pedras – VIII Mostra Gastronómica de Portunhos e Outil

Organização: União das Freguesias de Portunhos e Outil e coletividades locais

Outil

(18 a 20 de maio)

XV Feira do Tremoço

Organização: Junta de Freguesia de Cadima

Olhos da Fervença, Cadima

(25 a 27 de maio)

XVI Feira do Vinho e da Gastronomia de Cordinhã

Organização: Comissão Organizadora e Junta de Freguesia de Cordinhã

Cordinhã

(01 a 03 de junho)

VIII Mostra Gastronómica do Caracol

Organização: Sporting Clube Povoense

Póvoa da Lomba

(08 a 10 de junho)

VI Festival de Sopas e Bolo Mulato

Organização: Associação Musical da Pocariça

Pocariça

(15 e 16 de junho)

XII Sopas & Lavores – Concurso de Sopas e Mostra de Lavores

Organização: Agrupamento 1192 de Febres, CNE

Febres

(16 de junho)

XVIII Feira do Bolo de Ançã

Organização: AVANÇA – Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural da Qualidade de Vida do Meio Rural de Ançã

Ançã

(data a definir)

Tapas & Papas – XX Feira de Gastronomia e Artesanato de Cantanhede

Organização: União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça

Cantanhede

(29 de junho a 01 de julho)

Folk Cantanhede – Semana Internacional de Folclore

Organização: Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede

Concelho

(07 a 14 de julho)

XVI Mostra Gastronómica de S. Caetano

Organização: Junta de Freguesia de S. Caetano

São Caetano

(08 de julho)

XXVIII Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede

Organização: Município de Cantanhede

Cantanhede

(26 de julho a 05 de agosto)

XIII Festival do Leitão

Organização: PRODECO – Centro Social de Covões e PRODECO – Secção de Futebol

Covões

(14 e 15 de agosto)

XI Feira do Mel

Organização: Município de Cantanhede e Apicultores do Concelho de Cantanhede

Praia da Tocha

(10 a 12 de agosto)

IV Festival da Sardinha Assada na Telha e da Batata Assada n’Areia

Organização: Associação de Moradores da Praia da Tocha (AMPT)

Praia da Tocha

(17 a 19 de agosto)

Festival Pica no Chão – IV Mostra Gastronómica e Cultural de Febres

Organização: Freguesia de Febres

Febres

(31 de agosto a 02 de setembro)

II Festival do Galo “à Gandareza”

Organização: Associação de Moradores da Caniceira

Caniceira

(7 e 8 de setembro)

VI Feira do Pão e da Broa

Organização: Associação do Grupo Musical das Franciscas

Franciscas

(07 a 09 de setembro)

X Festival do Negalho da Bairrada

Organização: ACRE – Associação Cultural e Recreativa de Enxofães

Enxofães

(26 a 28 de outubro)

III Festival do Serrabulho à Moda da Bairrada

Organização: Centro Desportivo e Cultural de Murtede

Murtede

(23 a 25 de novembro)