O projeto “Oficinas da Páscoa” ocupou de forma saudável onze crianças (dos 6 aos 11 anos) da freguesia de Avelãs de Cima, neste período de interrupção letiva. Numa iniciativa levada a cabo por Sofia Gonçalves, residente numa das aldeias da freguesia (Mata de Cima) e estudante no ensino superior, do curso de Animação Socio-Educativa, as 11 crianças viveram uma experiência- piloto que se poderá prolongar nas férias de verão.

Esse é o grande desejo do autarca Manuel Veiga que, desde a primeira hora, abraçou esta iniciativa ainda que admita que seja necessária a existência de parceiros para que ações desta natureza se possam concretizar: “a Junta está sempre disponível para avançar com iniciativas do género, a favor das gentes da freguesia. Acreditamos que o projeto da câmara municipal para avançar com a construção da piscina, campo de mini-basquetebol e parque infantil, na freguesia, está para breve o que seria uma mais-valia, a que acresce conseguirmos parcerias para que o verão destas e outras crianças possa ser diferente”.

Sofia Gonçalves é a responsável por este e outros projetos inovadores em curso na freguesia. A realizar um estágio, no âmbito do curso superior, na Junta de Freguesia, não são só as crianças mas também os séniores, as faixas etárias com quem trabalha.

A JB revela que a sua opção por estagiar na Junta se prendeu com o facto de já conhecer a realidade das instituições particulares de solidariedade social: “neste estágio procurei algo diferente, mais desafiante porque me coloca novas metas”, pelo que decidiu avançar com um projeto que apresentou ao autarca Manuel Veiga, que o acolheu de imediato.

O estágio começou a 14 de fevereiro e terminará em junho próximo. Até lá, o objetivo é dinamizar crianças e séniores, envolvendo-os em ações distintas, sejam a curto ou longo prazo, mas que visam ocupar os seus tempos livres de forma salutar.

