Trata-se de uma ação de sensibilização com o apoio da comunidade local e terá lugar no próximo sábado, dia 21 de abril, a partir das 9h30. O “Beach Clean Up 2018 – Os suspeitos do costume – Do Rio ao Mar, sem lixo!” consiste na limpeza do areal da Praia da Tocha e zona da levadia antes do início da época balnear.

Esta atividade pretende chamar a atenção para o problema do lixo marinho nas nossas praias, através da identificação dos resíduos mais abundantes e das suas origens e fontes.

Programa

9h30h Briefing da atividade na sede da ABPT (Ass. de Bodyboard dos Palheiros da Tocha)

13h – Piquenique partilhado no parque de merendas da Praia da Tocha (no caso das condições meteorológicas não permitirem, o almoço será no parque de campismo)

15h – Visionamento de um filme e apresentação sobre a problemática do plástico nos oceanos, no Centro de Interpretação de Arte Xávega