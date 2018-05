O Jornal da Bairrada realiza, no próximo dia 17 de maio, o IX jantar Conferência, em parceria com o Município de Anadia.

O tema é “bioLÓGICA – Caminhos para uma agricultura sustentável” e terá como orador principal, António Augusto Fontainhas Fernandes, Reitor da UTAD (Univ. Trás-os-Montes e Alto Douro). Contará também com as participações especiais de Filipa Pato (Produtora Vinícola e Enóloga), António Luzio (Produtor de Agricultura Biológica), Sandra Rodrigues (Engenheira Agrícola) e José Pais (Engenheiro Florestal).

A receção dos participantes é feita a partir das 19h30, com início do jantar às 20h, no Museu do Vinho Bairrada.

Reservas até 14 de maio, através do 234 740 390 ou jb@jb.pt .

Custo do jantar: 15 euros.