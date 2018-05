É com uma caminhada noturna solidária que a Escola Profissional de Anadia – VITI dá início a um projeto solidário a longo prazo que visa a angariação de fundos para a compra de uma ambulância para os Bombeiros Voluntários de Anadia.

Marcado para sábado, dia 19 de maio, este passeio noturno solidário, com cerca de 3,5 quilómetros, designado por NeonRUN, promete muita animação, seja em família ou com os amigos.

Adriano Aires, diretor da VITI, avança a JB que a caminhada poderá reunir mais de dois mil participantes. Um número ambicioso, que poderá até ser ultrapassado, mas de todo justificado pelo gesto solidário em causa. Ajudar a corporação de Anadia a adquirir uma nova ambulância que tanta falta faz para renovar a sua frota de viaturas de socorro é o grande objetivo desta iniciativa.

“Esta é apenas uma das ações de um vasto conjunto que planeamos para atingir o objetivo”, diz, sobre esta caminhada que parte de uma escola “preocupada em formar cidadãos para a vida”, sendo a solidariedade um dos valores que incutem nos jovens alunos.

“Temos que dar as ferramentas aos nossos alunos que os sensibilizem para os problemas, partilhando com eles um conjunto de valores de uma cidadania dentro das regras que a democracia nos dita”, acrescenta, recordando outras iniciativas solidárias levadas a cabo pela VITI, sempre em favor dos mais desfavorecidos e carenciados. Uma das últimas ações foi a oferta de um LCD ao departamento de Oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra, fruto de uma angariação de fundos levada a cabo pelos alunos e docentes da VITI por altura do S. Martinho.

O objetivo agora é angariar verba (são necessárias várias dezenas de milhares de euros) para a aquisição de uma ambulância para a corporação de Anadia.

“Esta ideia começou a ganhar corpo em novembro de 2017. O grupo que internamente está a dinamizar este projeto propôs a realização de um passeio noturno”, destaca Adriano Aires, que gostaria de ver a população de todo o concelho unida por esta causa. Contudo, realça a existência de várias inscrições provenientes já de concelhos limítrofes.

O desafio que lança aos anadienses e aos municípios vizinhos é para que sejam solidários e se unam a favor desta causa.

Ainda que a participação dê direito – com um donativo de 3 euros – a um kit onde se encontram t-shirt fluorescente, saco fluorescente, 2 adereços néon e 1 balão com led, os participantes podem completar a indumentária com outros adereços, pinturas, etc., a fim de animarem ainda mais o passeio, mas todos são desafiados a contribuir com o que possam para angariar a maior quantidade de dinheiro possível.

