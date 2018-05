No dia 27 de maio (dia do Voluntariado Comunitário) terão lugar, nos 78 concelhos da Região Centro, as caminhadas “O Que nos LIGA” no âmbito das comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O evento único e sem precedentes no país congregará, em simultâneo, as populações de 78 comunidades em torno da luta contra o cancro e na promoção de estilos de vida saudável, nomeadamente pela prática de exercício físico.

Esta iniciativa será objeto de candidatura ao Livro de Recordes do Guinness pela tentativa de Recorde pela maior mobilização comunitária na luta contra o cancro.

A iniciativa será promovida em cada comunidade pelo respetivo Grupo de Voluntariado Comunitário, junto do qual poderão ser obtidas informações relativas à inscrição (confere direito a kit caminhada com t-shirt exclusiva) e percurso.

No concelho de Anadia a caminhada decorrerá na Rota das Avelãs com concentração junto à Igreja Matriz de S. Pedro, em Avelãs de Cima, pelas 9h (para recolha do kit) e início às 9h30. O percurso tem cerca de 8Km, mas cada participante poderá adaptá-lo às suas capacidades. Por volta das 12h30 haverá porco no espeto e a animação será da responsabilidade do grupo Incantus.

As inscrições, com o valor de 7 euros, deverão ser feitas nos locais que ostentem o cartaz “Inscreva-se aqui”, na Junta de Freguesia de Avelãs de Cima, junto dos voluntários comunitários ou pelos telefones 912 932 772 / 966 655 103 / 965 661 291 ou 919 942 058.

O evento inédito, pela sua ampliação a todos os concelhos da Região Centro, antevê juntar milhares de participantes e figuras públicas de várias áreas da sociedade portuguesa e tem cariz solidário, na medida em que os fundos angariados permitirão apoiar o doente oncológico e seus familiares, bem como a investigação científica, na área do diagnóstico, tratamento e prevenção do cancro.

Candidatura ao Guiness World Records. A iniciativa será alvo de uma candidatura ao Guinness World Records, com vista à obtenção do recorde pela maior mobilização comunitária na luta contra o cancro. Os cidadãos são os embaixadores desta causa, pelo que todos estão convidados a juntarem-se e a inspirarem tantos mais quanto possível para as Caminhadas “O Que Nos Liga”, enquanto símbolo coletivo de força, esperança e compromisso para a luta contra o cancro.

«O Que nos Liga — 50 anos» está integrada no programa de comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da LPCC, que, ao longo de 2018, sob o mote “No Centro da Luta Contra o Cancro”, tem o objetivo de consciencializar “o que cada um de nós a título individual e todos em conjunto, podemos fazer para a diminuição do impacto das doenças oncológicas na nossa sociedade”.

«O Que nos Liga — 50 anos» tem o apoio geral de Fujifilm, Roche, Celgeme, Bayer e Turismo Centro Portugal e na iniciativa de Anadia conta com a colaboração da autarquia local e a Sociedade da Água de Luso.