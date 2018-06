A Praça Visconde de Seabra, em Anadia, recebe, nos próximos dias 1 e 2 de junho, a partir das 9h, a 3.ª edição da Feira do Ambiente “Anadia+Verde”, numa organização da Câmara Municipal.

Após o sucesso das duas primeiras edições, o certame regressa para continuar a sua missão de dar espaço e protagonismo aos produtos biológicos, às soluções ecológicas, e à proteção do meio ambiente. A grande novidade da edição deste ano é o leitão assado biológico.

Ao longo de dois dias, sexta-feira e sábado, oficinas, ateliês, demonstrações, palestras, exposições, divulgação de produtos biológicos e outras ações promotoras da atividade das entidades participantes, designadamente associações ligadas ao setor ambiental, estabelecimentos de ensino, viveiros, empresas e produtores biológicos. Haverá também um espaço de restauração, onde serão servidos, pela APPACDM de Anadia, almoços e jantares biológicos, revertendo a receita a favor daquela instituição.

Tal como em 2017, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) junta-se à Feira do Ambiente e realiza, em Anadia, durante os dois dias, mais um “Encontro Regional de Veículos Elétricos”, que servirá para explicar e demonstrar as vantagens deste tipo de veículos.

Serão dois dias dedicados à promoção da cidadania e da qualidade de vida da comunidade, que irão ainda proporcionar bons momentos de confraternização. Na sexta-feira, 1 de junho, o certame poderá ser visitado das 9h às 22h, e, no sábado, dia 2, entre as 10h e as 23h, sendo a entrada livre.

