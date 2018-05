Anadia está determinada em sair vencedora da candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2020. Prova disso, a enorme manifestação de apoio realizada na manhã do último domingo, dia 6 de maio, que permitiu a realização, em pleno relvado do Estádio Municipal, de um logótipo humano da candidatura.

Para além de vários elementos do executivo e da assembleia municipal, esta iniciativa contou com a presença dos autarcas, mas também de alguns dos embaixadores – Aurora Cunha (atletismo), João Rôlo (motociclismo), Orlando Simões, João Janeiro e Ana Catarina Neves (basquetebol), Inês Spínola e Rui Rodrigues (rugby), Simão Neves (squash), e Sandra Semedo (paraciclismo) – que apoiam esta candidatura, assim como de inúmeros atletas, treinadores, dirigentes e elementos das equipas técnicas de várias associações e coletividades do concelho, a que se juntaram muitos anadienses.

Vontade, entusiasmo, força e determinação estiveram em evidência numa manhã brindada pelo sol e que evidenciou uma comunidade unida em torno deste enorme e ambicioso projeto.

De resto, esta é uma candidatura há muito desejada e que surge agora numa altura em que o executivo de Anadia a considera um “propósito legitimamente justificado pela riqueza da história e tradição desportivas, pela excelência das instalações desportivas, pela capacidade hoteleira e turísticas” que o concelho disponibiliza, mas também pela “vontade, qualidade e força do associativismo” local.

No último domingo, o apoio foi inequívoco com miúdos e graúdos a materializarem o slogan “All together now” e que levou mesmo a edil anadiense Teresa Cardoso a dizer sentir “enorme orgulho em todos vós queridos anadienses que, mais uma vez, hoje, aqui no coração do nosso concelho, e desta forma tão entusiasta e expressiva, demonstram o enorme sentido de comunidade unida e empenhada em prol de causas e projetos que tanto elevam, dignificam e prestigiam a nossa terra”.

