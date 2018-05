Acontece já no próximo sábado, dia 19 de maio, a caminhada noturna solidária que a Escola Profissional de Anadia – VITI promove e que visa, a longo prazo, adquirir a verba necessária para a aquisição de uma ambulância para os Bombeiros Voluntários de Anadia.

O passeio noturno solidário, com cerca de 3,5 quilómetros, designado por NeonRUN, promete muita animação. Com partida na Praça do Município, a caminhada segue rumo à rotunda da Rodoviária; rotunda da Pastelaria “Riviera”; cruzamento da Avenida das Laranjeiras com a Rua Poeta Cavador, seguindo em direção à Alameda “R Bar”, semáforos no centro de Anadia, rotunda do Centro de Saúde, rotunda das Freirinhas da Cova, Praça do Município (em sentido contrário juntos às Bombas da Repsol até à Rua Júlio Maia) rumo ao Vale Santo. Ali, cada uma das dez Juntas e Uniões de Freguesias terá entregue uma barraquinha a uma associação local, e estas asseguram os comes e bebes pela noite dentro.

A noite será iluminada por milhares de leds num passeio que vai percorrer o centro de Anadia até ao Vale Santo. Assim, ao longo do percurso as luzes das ruas estarão apagadas, mas a cidade será iluminada pelos balões com leds e pulseiras de néon, t-shirts fluorescentes, bem como outros adereços que os participantes pretendam usar. O aquecimento para a caminhada será às 20h30 com colaboração do Ginásio CrossCompany. A caminhada (21h) terá animação a cargo do DJ anadiense Pedro Moniz e a festa (22h30), no Vale Santo, vai contar com a presença de Gonçalo Tavares, Meninos da Sacristia e Kurt&ceiros.

Levantamento dos kits. O levantamento dos kits (onde se encontram t-shirt fluorescente, saco fluorescente, 2 adereços néon e 1 balão com led) deverá ser realizado durante a tarde e antes da caminhada na Praça do Município, em locais que vão estar identificados.

Apoio da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Anadia patrocina o Passeio Solidário Noturno que a VITI vai realizar, uma vez que o Município de Anadia integra a associação proprietária da Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada, juntando-se, assim, a mais uma causa em prol dos bombeiros voluntários do concelho. Para além do apoio logístico da autarquia, nomeadamente na montagem de um palco, vedação, barraquinhas, instalações sanitárias e energia, cabe também à edilidade o financiamento de duas mil camisolas fluorescentes, cujo valor ronda os cinco mil euros.

De recordar que o Município tem sido um dos grandes parceiros da AHBVA. Em 2017, atribuiu à associação uma verba de 350 mil euros, destinada a comparticipar a requalificação do quartel da corporação, cujas obras foram inauguradas no passado mês de março. Mais recentemente, na reunião de 21 de fevereiro, o executivo municipal deliberou atribuir aos bombeiros voluntários um apoio de 15 mil euros para comparticipar a adaptação de uma viatura de socorro e emergência, e para apoiar a aquisição de um novo gerador.