O Património dos Pobres da Freguesia de Cantanhede – Instituto de Assistência e Beneficência do Concelho de Cantanhede, administrado pela Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Cantanhede, cedeu à Câmara Municipal o direito de superfície, pelo período de 20 anos, sobre 20 casas de tipologia variada no Bairro Vicentino, em Cantanhede. A cedência visa criar condições para que a autarquia possa tirar partido do apoio financeiro da União Europeia para avançar com obras de reabilitação das habitações conforme o previsto na candidatura já aprovada para o efeito, no âmbito do Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Cantanhede.

A respetiva escritura foi celebrada recentemente pelo padre João Pedro Lopes da Silva, em representação da entidade proprietária dos imóveis, e por Pedro Cardoso, na qualidade de vice-presidente da Câmara Municipal, dando assim cumprimento a uma exigência comunitária relativamente à execução de projetos desta natureza.

As intervenções a realizar pelo Município incidirão na requalificação dos alojamentos e, em alguns casos, na alteração da sua tipologia em função do levantamento efetuado pelos serviços técnicos camarários relativamente às necessidades de cada uma dos agregados familiares. Trata-se de recuperar habitações de construção antiga e que se encontram em adiantado estado de degradação, de modo a dotá-las das condições de habitabilidade adequadas para 20 famílias carenciadas, num total de 52 residentes.

