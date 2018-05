Depois de Mário Soares, que em 2017 (tinha falecido a 7 de janeiro), foi figura de destaque nas intervenções festivas das comemorações da “revolução dos cravos” em Vagos, o plenário municipal rendeu-se este ano às mulheres, e em particular o poder local no feminino, pelo papel que tiveram no pós-25 de Abril.

A iniciativa partiu da câmara e assembleia municipal, que decidiu homenagear sete autarcas, quando se sabe que Vagos, conforme fez questão de recordar o edil Silvério Regalado, foi o primeiro município do país a ter uma mulher como presidente da câmara. Referia-se a Alda Santos Vítor (ausente por motivo de saúde), que o presidente da câmara admitiu ter desempenhado aquela função “de forma extraordinária”.

Para além de Alda Vítor, que cumpriu três mandados, dois pelo CDS e um pelo PPM, como presidente de câmara (1977-1985), foram igualmente distinguidas as presidentes da assembleia municipal, Ana Maria Vasconcelos (1986-1989), e Dina Marques Oliveira (1994-1997); e as presidentes de juntas de freguesia Cármina Furtado (1977-2005), Maria Helena Marques (1988-2009), Dulcínia Sereno (1998-2013) e Maria Fernanda Oliveira (2005-2017).

No decorrer da sessão solene comemorativa, usaram da palavra as deputadas Cláudia Madeira (PS), Anabela de Jesus Capela (CDS) e Liliana Santos Barreira (PSD), enquanto o presidente da câmara, Silvério Regalado, destacou o papel da mulher na política. No caso de Rui Santos, presidente da assembleia municipal, lembrou os “herois anónimos” vaguenses, que combateram no antigo Ultramar.

