Cerca de 3300 participantes (os dados finais só serão conhecidos na próxima semana) participaram na caminhada noturna solidária (3,5 quilómetros) que decorreu na noite do último sábado, em Anadia.

Numa iniciativa da Escola Profissional de Anadia – VITI, o evento que visa, a longo prazo, adquirir a verba necessária para a aquisição de uma ambulância para os Bombeiros Voluntários de Anadia, destaca-se a gigantesca adesão dos anadienses que deram corpo a uma enorme festa, inesquecível pela moldura humana. O envolvimento de famílias inteiras, pais, filhos e avós mostrou não só que a causa o justifica inteiramente, mas também que na hora de ser solidário, o concelho sabe sê-lo.

Adriano Aires, diretor da VITI era, por isso, no final da caminhada, um homem extremamente feliz. Convicto, desde a primeira hora, que a NeonRUN seria um sucesso, a confirmação aconteceu com as melhores expetativas a serem ultrapassadas: “desde o início que percebi o enorme entusiasmo a favor da caminhada e o sucesso da mesma deve-se à causa mas também à forma como nos organizamos”, avançou. Por isso, destaca o envolvimento da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia “na divulgação e angariação”, mas também na forma “impecável e extraordinária como se envolveram”. Já as associações presentes no Vale Santo, reconhece que “foram exemplares no envolvimento e dedicação”. Daí reconhecer que ninguém esquece a festa em que se transformou a NeonRUN: “num sinal claro de que existe unidade municipal e que as pessoas vestem a camisola por uma causa”. “O município levou a cabo uma festa muito bonita e da qual muito nos orgulhamos”, avançou ainda sobre esta noite de festa e alegria, iluminada por milhares de leds num passeio que juntou famílias inteiras. “Tenho de fazer um agradecimento ao DJ Pedro Moniz e a Gonçalo Tavares, Meninos da Sacristia e Kurt&ceiros, artistas que proporcionaram uma noite inesquecível. Foram o pilar fundamental para o brilho que a festa teve”, sublinhou ainda.

