As obras de requalificação do quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Oliveira do Bairro podem estar para breve, acredita o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

Questionado sobre o ponto de situação daqueles melhoramentos, o autarca disse ao JB que no seguimento das intenções da tutela, avançadas no final do ano passado, a Câmara de Oliveira do Bairro já fez chegar ao Destacamento Territorial de Anadia da GNR a informação técnica e as plantas de arquitetura do edifício, documentos destinados ao processo de requalificação das atuais instalações.

“Depois do anúncio feito em finais de 2017, e depois dos pedidos feitos pelo Destacamento Territorial, a autarquia disponibilizou tudo o que tinha”, disse Duarte Novo, frisando que “a Câmara está a fazer o seu trabalho no sentido de agilizar esta obra. Estou esperançado que muito em breve haja desenvolvimentos nesse sentido”, reiterou.