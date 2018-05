Ligado à organização do Vagos Sensation Gourmet (VSG), que este ano volta a realizar-se na praia da Vagueira (6 a 8 de julho), Tony Martins é um dos finalistas da 29.ª edição do concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”. Venceu a etapa regional Norte Centro, realizada em abril na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, com ementa à nossa moda – sopa do tio João da Murtosa (entrada); dos bacalhoeiros da Gafanha ao mercado da Costa Nova (prato de peixe); de Trás-os-Montes às terras gandaresas (prato de carne); e o meu pudim e o resto Douro e sal de Aveiro (sobremesa) -, o chef vaguense marca assim presença na final nacional, que acontece a 28 de junho, no mercado de Arroios. Antes, os concorrentes deslocam-se à Noruega onde, a convite da Norge, vão apresentar um “amuse bouche” de bacalhau, servido numa das seis peças gizadas por artistas do projeto da Fábrica Moderna.

Ler mais na edição impressa ou digital