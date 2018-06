Os Armazéns Aroli, na EN235, no Silveiro, foram assaltados duas vezes no espaço de pouco mais de uma semana. Se da primeira vez, na madrugada de 3 para 4 de junho, o material roubado (várias bicicletas elétricas e baterias) não foi recuperado, o mesmo não aconteceu desta vez (na madrugada de segunda para terça-feira), “porque a GNR chegou ao local pouco depois de o alarme ser acionado e quase apanhava o grupo de assaltantes em flagrante”, contou ao JB o empresário Aurélio Oliveira.

O material roubado esta terça-feira foi encontrado atrás da Aroli, no campo de futebol da Gesta.

A Polícia Judiciária esteve no local, na manhã de terça-feira (12 de junho) e está a investigar o caso.

Leia a reportagem completa na edição de 14 de junho 2018 do JB