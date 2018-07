A Câmara Municipal de Anadia vai assinalar o 10.º aniversário da sua Biblioteca Municipal (BMA), celebrando a efeméride, de 1 a 10 de julho próximos, com um conjunto diversificado de atividades, que terão como palco as instalações da biblioteca.

“Dez anos, dez dias” é o mote para estes dez dias de festa, com início no próximo domingo, dia em que haverá “Biblioteca Aberta”, entre as 15h e as 19h. No dia seguinte, 2 de julho, realiza-se a primeira sessão de “Entrelaçar – Encontro anual do Projeto Leituras sem Idade”, que prosseguirá no dia 6, e termina na segunda-feira, dia 9.

A cerimónia comemorativa do 10.º aniversário da BMA, dedicada, em especial, aos seus utilizadores, terá lugar no dia 3 de julho, pelas 18h. Durante o evento, serão atribuídos os prémios da nona edição do concurso escolar “Ler & Aprender”, uma iniciativa que o Município de Anadia vem realizando com o objetivo de promover a leitura e a escrita criativa através da produção de textos literários. Serão também entregues os prémios aos vencedores da décima edição do concurso de poesia “Letras da Primavera”, e anunciados e distinguidos os “Utilizadores do Ano”, nas categorias “Projetos Especiais” e “Utilizadores”, numa singela homenagem a todos quantos fazem da BMA um parceiro e uma casa.

Na quarta-feira, 4 de julho, abrirá ao público a exposição “10 Anos, 10 Projetos”, dedicada às principais ações desenvolvidas pela Biblioteca durante esta década.

No dia seguinte, pelas 18h, será a vez da inauguração da Unidade Móvel de Atendimento de Anadia, um serviço que permitirá uma maior proximidade entre serviços da Câmara Municipal de Anadia e os munícipes.

Os dias 7 e 8 estão reservados ao “Acampamento de Estórias”, uma iniciativa que permitirá a 15 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e os 11 anos de idade, pernoitar na BMA, e participar em diversas atividades lúdicas realizadas em torno do livro e da leitura. Finalmente, na terça-feira, dia 10, o programa encerra com o “Piquenique de Estórias”.

Programa: Dia 1 – Biblioteca Aberta (15h -19h); Dia 2 – Entrelaçar – Encontro anual do Projeto Leituras sem Idade I; Dia 3 – Cerimónia do 10.º Aniversário da BMA (18h); Dia 4 – Exposição “10 Anos, 10 Projetos”; Dia 5 – Inauguração da Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (18h); Dia 6 – Entrelaçar – Encontro anual do Projeto Leituras sem Idade II; Dia 7 – Acampamento de Estórias I; Dia 8 – Acampamento de Estórias II; Dia 9 – Entrelaçar – Encontro anual do Projeto Leituras sem Idade III e Dia 10 – Piquenique de Estórias.