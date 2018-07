Tendo por base o Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas “lnvest em Anadia”, foram, na última reunião de executivo, atribuídos benefícios fiscais e apoios municipais a mais dois jovens empreendedores do concelho.

Foram os casos da candidatura apresentada por André Lopes Ferreira, com vista ao desenvolvimento da atividade de comércio a grosso e a retalho de motociclos e respetivos acessórios, roupa casual para desporto motorizado de duas rodas, produtos energéticos e acessórios para atletismo. Os apoios da autarquia, neste caso, passam por uma bolsa mensal, no valor de 250 euros, não reembolsável, durante o período de um ano e um apoio mensal para contratação de serviços de contabilidade, no valor de 40 euros.

Também Jessica Maria Alegre Santiago, gerente da empresa Santiago & Campolargo, no lugar de Mogofores, foi contemplada com incentivos municipais com vista ao desenvolvimento da atividade nas áreas da educação, animação, psicologia e eventos diversificados.

Para além de uma bolsa mensal, no valor de 250 euros, não reembolsável, durante o período de um ano, irá ter apoio mensal para contratação de serviços de contabilidade, no valor de 40 euros, não reembolsável, pelo período máximo de três anos e um apoio não reembolsável, até ao montante anual de 350 euros, para a contratação de serviços de design e/ou artes gráficas, pelo período máximo também de três anos.