Disputou-se este fim de semana uma das provas mais importantes do panorama do ciclismo de estrada feminino, o Campeonato Nacional, competição que teve lugar em Belmonte.

No escalão de juniores, as atletas tinham pela frente uns duros 85,6kms que percorreram à média de 32km/h. Joana Vinagre destacou-se por ter obtido um fantástico 2.º lugar, mas que deixou na atleta um misto de sensações, sabendo que foi por pouco que lhe escapou a tão desejada camisola.

No escalão de cadetes e numa a extensão de 64km, o Clube de Ciclismo da Bairrada conseguiu colocar uma atleta no top5 – Beatriz Pereira, sendo que Marisa Ferreira foi sexta.

O Clube de Ciclismo da Bairrada participou na 32.ª Vuelta Internacional Al Besaya, uma das mais importantes corridas de juniores em Espanha. O azar bateu à porta dos bairradinos. No treino matinal, André Terroso, furou durante uma descida muito rápida o que o fez perder o controlo da bicicleta e cair, levando também por arrasto os seus colegas de equipa, que tiveram de receber tratamento hospitalar. Miguel Sousa acabou por fraturar um braço. Os menos magoados participaram na corrida e o CC Bairrada colocou um atleta no top 1o (Daniel Mendez foi 7.º) e a equipa classificou-se em 6.º entre 29 equipas participantes.