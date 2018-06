O Município de Cantanhede é um dos parceiros envolvidos na operacionalização na Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e Promoção da Atividade Física, através da participação em projetos que vão ser implementados pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), I.P.

O protocolo de cooperação foi assinado no dia 4 de junho, pela presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e pela presidente da ARSC, Rosa Reis Marques, em Lisboa, com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e do Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No geral, o objetivo passa por modificar a oferta de determinados alimentos, em particular os que apresentam elevado teor de açúcar, sal e gordura, incentivar ações de reformulação nutricional e capacitar os cidadãos e profissionais que influenciam o consumo de alimentos para as escolhas alimentares saudáveis”. O protocolo incide também na promoção da prática de atividade física, de acordo com o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, através da implementação dos projetos “salta.acorda”, “Crescer káfora” e “Escola de Verão” nas escolas do 1.º ciclo.