Depois de andar com a camisola amarela durante quatro etapas, na última, que ligou Anadia a Águeda, Raul Alarcón, da equipa W52-FC Porto), não teve “pedalada”, e acabou por deixar fugir o título de vencedor do 39.º Grande Prémio ABIMOTA/Altice para Oscar Pelegri (Rádio Popular – Boavista).

A equipa do Sporting-Tavira venceu a classificação geral coletiva, tendo Luís Mendonça e David de la Fuente (Aviludo-Louletano) sido consagrados com o triunfo na classificação por pontos e da montanha. As metas-volantes foram prémio para Pedro Paulinho (Efapel), a geral da Juventude foi para Xuban Errazkin (Vito-Feirense-Blackjack). A geral Autarquias foi para o colega de equipa João Matias, a camisola bolinhas ficou com César Martingil (Liberty Seguros – Carglass) e o melhor corredor de equipa de clube foi Martin Lestido (Supermercados Froiz).