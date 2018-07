“A Odisseia do Espírito Santo”, da autoria de Albano Farinha, pseudónimo de António Manuel de Melo Breda Carvalho, é o livro vencedor do V Prémio Literário Carlos de Oliveira, concurso promovido pelo Município de Cantanhede para celebrar a vida e obra de um dos mais importantes e aclamados escritores do neorrealismo português. O júri fundamenta a sua decisão “no facto de A Odisseia do Espírito Santo possuir um original dispositivo narrativo que faz com que a história seja contada na primeira pessoa alternadamente por todas as personagens, pela capacidade de efabulação e pela riqueza da linguagem, que oscila entre a reconstituição do léxico do século XVIII e o dos nossos dias”. O livro explora factos históricos ocorridos na aldeia de Vilarinho (Mondim de Basto) em 1758 e 1759, período durante o qual foi criada uma heterodoxa congregação do Espírito Santo para auxiliar uma mulher possuída por um espírito.

O autor, António Breda Carvalho, nasceu na Mealhada, em 1960, e é professor do ensino básico no Agrupamento de Escolas da Mealhada, com vasta obra literária editada, além de estudos regionais.

Criado pelo Município de Cantanhede, o Prémio Literário Carlos de Oliveira, de periodicidade bienal, é aberto à participação de autores de qualquer dos países de língua oficial portuguesa. O valor do prémio é de 5.000 euros, suportado integralmente pela autarquia.