O Encontro de Folclore da Bairrada vai regressar à Praça da Juventude, em Anadia, no próximo domingo, dia 2 de setembro, a partir das 16h, com organização da Câmara Municipal de Anadia.

Nesta segunda edição do evento vão estar presentes o Grupo Folclórico de Óis do Bairro “Os Olhitos da Bairrada”, o Grupo Folclórico de Pedralva – “Região Bairradina”, o Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro, e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro.

O Encontro tem como objetivo principal mostrar o que de melhor se faz em Anadia no domínio do folclore, sendo também uma oportunidade para promover a confraternização e o intercâmbio de saberes entre os membros dos grupos participantes, e destes com o público.