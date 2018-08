The Lucky Duckies vão estar no próximo sábado, 1 de setembro, pelas 21h30, no Parque das Termas da Curia, para encerrar, com chave de ouro, a edição 2018 do ciclo de eventos “Curia – Paixão pela Vida”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia no âmbito do programa “Anadia – Animação de Verão”.

A banda, criada em 1987, dedica-se ao jazz, ao swing e ao rock’n’roll e busca inspiração em artistas dos anos 50 e princípios da década de 60 do século XX, como Elvis Presley ou membros dos Rat Pack (Dean Martin, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr.), entre outros.

Com Marco António, Cláudia Faria, João Santos, João Carreira, Sérgio Fiúza, Diogo Melo de Carvalho, e Pedro Soares, The Lucky Duckies realizaram, em 2017, a tour dos 30 anos de carreira do grupo, apresentando “Os Patinhos Sortudos na Língua de Camões”, um novo disco totalmente cantado em português.

Mas, como já é hábito, a animação do fim-de-semana “arranca” com mais uma sessão de “Às Sextas na Praça”, marcada para sexta-feira, 31 de agosto, pelas 22h, em Anadia.

No centro da cidade, o palco da Praça da Juventude recebe o grupo de teatro O Baluarte, de Amoreira da Gândara, seguindo-se o Jazz ao Centro Clube, associação cultural de Coimbra, que se dedica à promoção da cultura musical, sendo responsável por projetos como os “Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra”, a Jazz.pt, publicação dedicada ao jazz, o “Portugal Jazz – Festival Itinerante de Jazz”, e a editora JACC Records, entre outros.

A “Animação de Verão” prossegue em Anadia até final de setembro e todos os eventos são de entrada livre.