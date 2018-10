A Associação Roda na Frente vai distinguir os melhores ciclistas, desde os Sub-23 a cadetes, referentes à época 2018, no próximo dia 27 de outubro, no Centro Pastoral, em Torres Vedras, pelas 20h30.

Trata-se do maior evento do país dedicado ao ciclismo, com enfoque maior à formação. Assim, vão estar presentes os atletas (de benjamins a elites) das equipas de norte a sul do país.

A “VI Gala Roda na Frente – Torres Vedras, Cidade Amiga do Desporto” premiará os melhores cadetes, juniores e Sub-23 da vertente de estrada e BTT XCO em diversas categorias (revelação, o melhor de 1.º ano e o melhor ciclista do ano). Nos restantes escalões serão entregues lembranças a todos os atletas e equipas presentes.

Entre os nomeados encontramos atletas do Clube de Ciclismo da Bairrada, nomeadamente a equipa de juniores masculinos nomeada para melhor Equipa Júnior do Ano. Sara Neves e Joana Vinagre estão entre as nomeadas para melhor Júnior Feminina do Ano. E Beatriz Pereira, entre as nomeadas para melhor Cadete Feminina do Ano.

Do ponto de vista da organização, trata-se “do maior evento do género no país. A sexta edição do evento fica marcada pelo facto de ser a primeira vez que a Gala ocorre na zona sul do país. Torres Vedras tem fortes ligações à modalidade e é com tremendo orgulho que unimos forças para a realização do evento. O estatuto e a credibilidade da Gala são inquestionáveis e tudo faremos para proporcionar uma festa para todos os presentes e um convívio e motivação para os atletas que terminaram agora a competição”.

A entrada é livre e é uma excelente oportunidade para os apaixonados pela modalidade estarem junto das grandes figuras do pelotão.

CC Bairrada em França. Nos dias 14 e 15 de outubro decorreram em Les Herbiers – França, as competições europeias de contrarrelógio- Chrono des Nations.

O Clube de Ciclismo da Bairrada recebeu o convite para estar presente com dois atletas da equipa, nesta competição onde estiveram os melhores ciclistas da Europa.

Numa dura prova de contrarrelógio no escalão de juniores na distância de 26km, Vinício Rodrigues alcançou o 38.º lugar e Rodrigo Caixas o 39.º lugar.

O Clube de Ciclismo da Bairrada refere que “foi um evento único, onde podemos absorver conhecimentos e experiências que nos enriquecem enquanto amantes e atletas deste desporto fabuloso que é o ciclismo”.