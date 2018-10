A propósito da visita à empresa Sakhti Portugal SP21, a multinacional alemã BMW teve a oportunidade de conhecer o que de melhor fazem algumas das empresas de Águeda presentes no setor automóvel.

A visita dos representantes da marca bávara, realizada no passado dia 11 de outubro, teve início nos Paços do Concelho, com o presidente da Câmara, Jorge Almeida, a dar as boas-vindas à comitiva, mostrando igualmente a sua satisfação pelo facto dos empresários de Águeda terem a oportunidade de apresentar as suas empresas/produtos à BMW, empresa de referência no setor automóvel.

A propósito desta visita, a autarquia lançou uma Open Call às empresas de Águeda que trabalham para o setor automóvel, sendo que as que responderam afirmativamente tiveram a oportunidade de mostrar os seus produtos ao construtor alemão, abrindo portas a uma futura parceria.

No futuro, ficou a possibilidade de efetuar uma visita às instalações da marca, em Munique, na Alemanha, com uma mostra do que as empresas de Águeda, em geral, podem oferecer ao grupo alemão, algo que será preparado nos próximos meses, antecipa a autarquia.

No final do encontro, Jorge Almeida destacou que aquela reunião “foi uma demonstração de vitalidade e de força das empresas de Águeda. O interesse de uma empresa da dimensão da BMW em conhecer o que se faz no nosso concelho é prova de que as empresas de Águeda podem competir com quaisquer outros ao nível global, num mercado tão competitivo como o automóvel, sendo que com estas ações estamos a reforçar um dos vetores principais do município no que toca à sua estratégia de eficiência inteligente, nomeadamente no setor da mobilidade.”