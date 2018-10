No âmbito da semana “Anadia Social” que se encontra a decorrer no Município de Anadia até domingo, dia 21, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Anadia organizou, na 3ª feira, dia 16, no Museu do Vinho Bairrada, uma conferência subordinada ao tema “Desafios da Adolescência” direcionada às famílias anadienses com adolescentes no seu agregado familiar.

A conferência foi proferida por Marta Pimentel, da Associação Soltar os Sentidos (ASOS), de Coimbra, que deu a conhecer a sua perspetiva do que é a adolescência e dos problemas inerentes à mesma. Em traços muito gerais, apresentou alguns dos desafios que os pais enfrentam, durante a fase da adolescência dos seus filhos, entre os 10 e os 19 anos. Simultaneamente, apresentou também alguns “truques” para que os pais consigam ultrapassar esses desafios, de forma mais pacífica, evitando assim eventuais choques ou desilusões.

Marta Pimentel teceu algumas considerações sobre esta fase de crescimento, dizendo que “é uma idade difícil, em que os pais entram em crise”, tendo sublinhado que “a adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta, caracterizado por impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social”.

Considerou que se trata de “uma fase de desenvolvimento humano, particularmente complicada, quer para o adolescente, quer para os pais”, frisando que que existe alguma “incapacidade”, por parte dos pais, “em compreender e lidar com as mudanças comportamentais dos seus filhos”. No seu entender, “o truque é reconhecer os sinais de mudança e adaptar-se a essas alterações”.

A responsável da ASOS explicou ainda que, nesta fase, “os jovens procuram a sua própria identidade e questionam regras e limites impostos”.

A conferência contou ainda com um período de debate e de partilha de ideias sobre esta temática, com várias das pessoas a apresentarem questões e dúvidas, bem como a solicitarem conselhos sobre o que devem fazer em determinadas situações.

“World Café”

Naquele mesmo dia, a CPCJ dinamizou ainda uma ação inédita no concelho de Anadia denominada de “World Café” com o mote “Pensar Grande nos Pequenos” subordinada ao tema “A importância do Educador de Infância nos Processos de Promoção e Proteção”. O evento, dirigido às educadoras de infância das instituições sociais, contou com a participação de mais de 30 pessoas.

Os participantes tiveram oportunidade de desenvolver os seguintes temas: “Maus Tratos – Sinais de Alerta”, por Pedro Nogueira (Enfermeiro no Hospital da Misericórdia de Anadia); “Importância da Sinalização”, por Ana Paula Ferraz (Técnica da Segurança Social); “Projeto de vida: Adoção”, por Ilda Geraldo (Técnica da Segurança Social); “Projeto de vida: Acolhimento Residencial”, por Cláudia Almeida (representante da “Associação Humanitária Mão Amiga” de Albergaria-a-Velha); e “Da sinalização à promoção e proteção dos Direitos da Criança – Fases do processo”, por Isabel Santiago e Janine Oliveira (CPCJ de Águeda).

No final, o “feed-back” dos presentes foi bastante positivo, sugerindo que este tipo de iniciativas deveria ser replicado aos Diretores e inclusive aos auxiliares das instituições, idealmente com mais tempo de abordagem de cada tema.