Foi através de um concerto tertúlia com Rão Kyao, inserido no projeto “Quintas no Museu” e moderado por João Paulo Teles, que o Museu do Vinho Bairrada (MVB) assinalou simbolicamente o 15º aniversário, no dia 27 de setembro, exatamente na data que viu nascer aquela projeto, em 2013.

A ocasião foi aproveitada para o encerramento oficial do último ciclo expositivo temporário, que ocupou todo o piso superior, com uma área reservada à Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB) com a exposição “Brind’arte” e outras três salas para as exposições individuais de DoAmaral com “25 Anos Nas Tintas”, Dina Lopes com “Bairrada: Essência e História” e Pedro D’Oliveira com “Água, Pão, Vinho, Alegria”.

Os artistas, que estiveram presentes no dia do aniversário, juntaram-se ao vice-presidente da Câmara, Jorge Sampaio, e ao diretor do Museu, Pedro Dias, para apagar as velas de aniversário.

Antes disso e depois da atuação de Rão Kyao, inserida no projeto “Quintas no Museu”, que fez encher o espaço, Jorge Sampaio agradeceu a presença de todos, em especial dos artistas que se associaram às comemorações, destacando os “sucessos” destes 15 anos do Museu. “Que venham mais 15, tão bons ou melhores que estes”, disse o autarca, anunciando novidades para a programação do MVB, onde de destaca a continuidade destes concertos tertúlia, que têm trazido grandes nomes nacionais a Anadia, de várias esferas da sociedade.