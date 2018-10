As obras da empreitada de reabilitação da EB 2.3 Dr. Fernando Peixinho, de Oiã, começaram no dia 1 de outubro, num investimento de cerca de 1 milhão de euros por parte do Município de Oliveira do Bairro.

A empreitada inclui uma intervenção no refeitório, a construção de um pavilhão desportivo, balneários e instalações sanitárias e ainda os arranjos exteriores, para além de intervenções no exterior dos edifícios, de forma a assegurar condições de acessibilidade para mobilidade condicionada, através de rampas nas entradas, de uma plataforma elevatória e de sanitários adaptados em todos os pisos. As redes de águas e esgotos serão também alvo de reabilitação.