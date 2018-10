Apesar do aparato no acidente desta manhã de quinta-feira, pouco depois das 9h, na estrada que liga a empresa Gresart à Lavandeira, não houve registo de qualquer ferido.

Tratou-se do despiste de um veículo ligeiro, alegadamente pelo estado molhado e de desgaste do piso, fazendo com que a uma jovem da Lavandeira (única ocupante) da viatura tivesse perdido o controlo da mesma numa das curvas daquele traçado estreito e sinuoso.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro estiveram no local com uma ambulância e dois operacionais, assim como a GNR que registou a ocorrências.

Alguns populares que se juntaram no local lamentaram o estado do piso, reclamando uma intervenção “há muito necessária” no alargamento e repavimentação daquela via.