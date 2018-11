“Um son(h)o de Maçã”, do Centro Social, Cultural e Recreativo da Poutena, arrebatou a “estatueta” de melhor filme na edição deste ano do “ArtcomVida”, projeto da Rede Social de Anadia.

A cerimónia de entrega dos “Óscares” das curtas-metragens do projeto, realizadas e protagonizadas pelos seniores de 14 instituições de solidariedade social do concelho, decorreu com toda a pompa e circunstância, no passado dia 14, no Cineteatro Anadia.

O projeto, previsto no plano de ação para 2018 da Rede Social de Anadia, foi desenvolvido ao longo dos últimos meses, com o apoio do Município de Anadia, culminando agora com a exibição das curtas-metragens e a entrega dos galardões aos filmes premiados.