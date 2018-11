Rosa Teixeira da Silva

João Ricardo Pateiro é o próximo convidado do “Quintas no Museu” | Jornal da Bairrada

João Ricardo Pateiro é o próximo convidado do ciclo “Quintas no Museu – Histórias de Vida”, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, no dia 15 de novembro, 21h30.