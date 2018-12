No passado dia 21 de dezembro, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) esteve duplamente em festa. Por volta das 19h30 iniciou-se a missa para homenagear bombeiros e diretores falecidos, mas também em ação de graças pelo 85.º aniversário da AHBVA. Uma celebração que reuniu comando, corpo ativo, quadro de honra, de reserva, autarcas, familiares e amigos dos bombeiros num ato de reflexão, fé e recolhimento.

Não se procedeu à cerimónia de entrega de medalhas por antiguidade e serviços relevantes. Esta cerimónia vai ocorrer aquando da tomada de posse do quadro de comando que se estima irá ocorrer até final do 1.º trimestre de 2019.

Mais tarde, por volta das 21h, iniciou-se o habitual jantar de Natal e de aniversário que ocorreu no restaurante “O Sancho” e reuniu cerca de 300 pessoas, entre bombeiros (corpo ativo, infantes, cadetes, estagiários quadro de honra, comando), associações congéneres, autarcas, GNR, associações de solidariedade, “amigos” dos bombeiros e empresários do concelho.

Num ambiente imbuído de fortes laços de solidariedade, espírito de missão, orgulho no passado e optimismo quanto aos desafios futuros, decorreu este convívio que se prolongou pela noite fora.

Teresa Cardoso, presidente da Câmara de Anadia, deixou uma prenda de 15 mil euros, aprovada em reunião de executivo, uma placa alusiva aos 85 anos da AHBVA e reiterou o apoio do elenco camarário com vista ao ano de 2019.

A reportagem completa pode ser lida na edição de 28 de dezembro do Jornal da Bairrada.