O Pai Natal, o único certificado na Península Ibérica, vai chegar à sua terra Natál(i)a no próximo sábado, dia 8 de dezembro. Vagos volta, assim, a transformar-se na capital dos valores do Natal, como frisou Jackas, o Pai Natal, esta terça-feira, na Câmara Municipal, onde foi dado a conhecer a programação para a 3.ª edição de “Natál(i)a”. Para o Pai Natal, o mais importante não é o número de visitantes, mas que esta seja “uma festa de valores, a festa da família e da partilha”. “Estamos a lutar para que Vagos seja a capital dos valores do Natal”, sublinhou.

O dia da abertura tem entrada gratuita. O Pai Natal chega às 17h com uma Parada; segue-se a atuação da Banda Vaguense/ Band&nha. Às 18h, há um Concerto de Natal e Fogo de Artifício. A abertura oficial está marcada para as 18h30.

O Pai Natal só vai depois regressar a 17 de dezembro. Durante este período, andará no seu “Trenó de Sorrisos”, a distribuir cerca de 3 mil brinquedos/livros. Este projeto do Museu do Brincar (de que Jackas – Joaquim Rocha – é o diretor) começa em Mirandela e termina em Loulé.

O bilhete diário de Natá-l(i)a custa 4 euros (com direito a entrada no Museu do Brincar e na Casa do Pai Natal) e o bilhete geral, para os 16 dias, custa 10 euros. As crianças do concelho de Vagos, do pré-escolar ao 2.º ciclo, têm entrada gratuita.

O custo desta edição é de 150 mil euros, suportados em igual percentagem pela Câmara Municipal e pela AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, que entra este ano como parceiro.

O presidente da Câmara, Silvério Regalado, explicou aos jornalistas que o evento este ano tem um novo modelo organizativo e que para isso conta, para além da Arlequim e do Museu do Brincar, com a AEVA e o NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) como parceiros, desejando que o evento “continue a crescer como até aqui”.

A programação, segundo Jorge Castro, da AEVA, será diversificada durante os 16 dias e terá como ideia central os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, assinados por todos os países membros da ONU.

Ttodos os dias, a partir do dia 9 e até ao dia 23 de dezembro, a partir das 10h30 e até às 19h30, a Natália está à espera de todos, com atividades para miúdos e graúdos. Mas não são atividades quaisquer. Os visitantes são convidados a ser ajudantes do Pai Natal, fazendo coisas a brincar, pensando coisas a brincar para mudar o mundo; coisas para tornar o mundo numa casa melhor para todos.

Oriana Pataco

Programa Natál(i)a 2018

8 de dezembro, sábado

(Dia de abertura – Entrada Gratuita)

17h – Chegada do Pai Natal com Parada

Atuação da Banda Vaguense/ Band&nha

18h – Concerto de Natal e Fogo de Artificio

18h30 – Abertura oficial da Natália

21h – Encerramento

9 de dezembro, domingo

10h – Abertura

Música – Band&nha (atuações ao longo do dia) | NATAL(i)A – Terra do Pai Natal

10h às 11h/14h às 15h – Workshops “Um mundo melhor” | Tenda Maior

11h30 – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau

16h30 – Musical | CATS | Palco Nicolau

19h – Encerramento

10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 de dezembro (segunda a quinta-feira)

10h/14h – Atelier musical (OMA) |Coreto

10h às 11h/ 14h às 15h/ das 16h às 18h – Workshops “Um mundo melhor” | Tenda Maior

11h – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau

15h – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau 19h – Encerramento

14 de dezembro, sexta-feira

10h/14h – Atelier musical (OMA) |Coreto

10h às 11h/14h às 15h/das 16h às 18h – Workshops “Um mundo melhor” | Tenda Maior

11h – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau

15h – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau

19h – Artes Circences | Angel (Paulina Almeida) | Lugar Quentinho

20h – Concerto de Natal – Freddy Strings e Pedro Serrão (Lugar Quentinho)

21h – Encerramento

15 de dezembro, sábado

10h – Abertura

Música – Band&nha (atuações ao longo do dia) | NATAL(i)A – Terra do Pai Natal

10h – Oficina de Danças do Mundo (Dayana) | Coreto

11h – Espetáculo de Magia (Rúben Félix) | Palco Nicolau

15h – Música (Orfeão de Vagos) | Palco Nicolau

19h – Artes Circences | Angel (Paulina Almeida) | Lugar Quentinho

20h – Concerto de Natal (Ana e Pedro) | Lugar Quentinho

21h – Encerramento

16 de dezembro, domingo

10h – Abertura

Música – Band&nha (atuações ao longo do dia) | NATAL(i)A – Terra do Pai Natal

11h – Espetáculo Musical “Pestana e Almofadinha” (OMA) | Palco Nicolau

14h – Teatro “Circo ao léu” (Os Kopinxas) | Palco Nicolau

17h – Oficina de Danças do Mundo (Dayana) | Coreto

18h – Concerto de Natal (Freddy Strings e Pedro Serrão) |Lugar Quentinho

19h – Encerramento

21 de dezembro, sexta-feira

10h/14h – Atelier musical (OMA) |Coreto

10h às 11h/14h às 15h/das 16h às 18h – Workshops “Um mundo melhor” | Tenda Maior

11h – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau

15h – Teatro | Corre, corre Cabacinha (Companhia de Teatro Os Papa-léguas) | Palco Nicolau

19h – Espetáculo de Artes Circenses (Malatitsch) | Lugar Quentinho

20h – Concerto de Natal (Freddy Strings e Pedro Serrão) |Lugar Quentinho

22 de dezembro, sábado

11h – Espetáculo de Magia (Rúben Félix) | Palco Nicolau

16h – Teatro “Circo ao léu” (Os Kopinxas) | Palco Nicolau

17h – Concerto “Projeto Dave” (Miguel Leitão e David Pinho) | Lugar Quentinho

18h – Oficina de Danças do Mundo (Dayana) | Coreto

19h – Espetáculo de Artes Circenses (Malatitsch) | Lugar Quentinho

20h – Concerto de Natal (Ana e Pedro) | Lugar Quentinho

21h – Encerramento

23 de dezembro, domingo

11h – Espetáculo Musical “Pestana e Almofadinha” (OMA) | Palco Nicolau

15h – Teatro “Circo ao léu” (Os Kopinxas) | Palco Nicolau

17h – Espetáculo de Magia (Manolo) | Palco Nicolau

18h – Concerto de Natal (Freddy Strings e Pedro Serrão) |Lugar Quentinho

18h30 – Festa de Encerramento

Em permanência:

Domingo a quinta-feira -10h às 19h / sextas-feiras e sábados – 10h às 21h

Casa do Pai Natal (Museu do Brincar) | Cartas para o Pai Natal (Museu do Brincar) | Jardim do Pai Natal (Espaço dos animais do Pai Natal) | NATAL(I)A TV | ADOTAL(I)A (Espaço de adoção de cães) | Coreto | Lugar Quentinho (Fogueira Comunitária * Restauração * Carrosseis) | Mundo Melhor (Exposição de presépios * workshops de culinária * saúde e bem-estar * rentabilização e poupança * escrita criativa * hora do conto * estúdio TV *) | PATINAL(I)A (Pista de patinagem) | Animação de Rua “Tia Natália & Companhia”

PAI NATAL EM CASA

O único Pai Natal certificado da Península Ibérica estará na NATAL(I)A – Terra do Pai Natal dias:

8 de dezembro | 17h às 21h

17 a 20 de dezembro | 10h às 12h30, 14h às 17h e 17h30 às 19h

21 e 22 de dezembro | 10h às 12h30, 14h às 17h e 18h às 21h

23 de dezembro | 10h às 12h30, 14h às 17h e 17h30 às 19h