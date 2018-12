Vagos continua a “criar condições para que as pessoas e as empresas se instalem” no concelho

O presidente da Câmara, Silvério Regalado, entrou no segundo mandato dando continuidade aos projetos já planeados ou em curso. Mantêm-se as áreas consideradas “chave” pelo atual executivo: investimento industrial, cultura, educação e requalificação viária. Uma das grandes obras do mandato está em marcha: a requalificação da via Rines-Sanchequias; a outra vai iniciar-se em meados de 2019: a requalificação do Palacete Visconde Valdemouro. Juntas, representam um investimento de 6,5 milhões de euros. A terceira edição de Natál(i)a, este ano com novos contornos e parceiros, é outro dos destaques desta entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Vagos, para ler na íntegra, na edição impressa de 13 de dezembro.