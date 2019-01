O Cineteatro Anadia volta a ser palco do Concerto de Ano Novo e Reis, que se realiza, no próximo dia 11 de janeiro, pelas 21h30, interpretado, como já vem sendo hábito, pela Orquestra Filarmonia das Beiras, mas este ano acompanhada por Cristina Branco e por Luís Figueiredo.

Mantendo a tradição vienense, a orquestra irá executar valsas, polcas e marchas de Strauss, peças musicais cujo ritmo festivo marcará o início de 2019.

Dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço, a Filarmonia das Beiras convida para este espetáculo a cantora Cristina Branco e o pianista Luís Figueiredo.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h. Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.

O bilhete tem o custo de oito euros, estando reservado um desconto de cinquenta por cento aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior, bem como às crianças dos seis aos 11 anos de idade.