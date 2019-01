Anadia perdeu a candidatura a Cidade Europeia do Desporto para Odivelas. O resultado foi divulgado esta quarta-feira, na reunião de câmara pública.

A presidente Teresa Cardoso e o restante executivo demonstraram a sua grande satisfação pelo trabalho, empenho e dedicação de todos os agentes à volta desta candidatura, nomeadamente associações e coletividades, embaixadores e colaboradores da autarquia. Foi ainda valorizada a união da região, dos 15 municípios da CCDRC e do Turismo Centro de Portugal em torno da candidatura Anadia 2020.

A autarca está segura de que a candidatura de Anadia foi bem fundamentada e deixou no ar algumas movimentações pouco transparentes, em torno da candidatura vencedora. “Queremos saber a avaliação que tivemos nos diferentes critérios”, frisou a presidente, destacando ainda que “Anadia via continuar a ser uma Cidade do Desporto”.

Os vereadores foram unânimes em demonstrar orgulho pelo trabalho realizado, pela mobilização e união, não deixando de referir um sabor amargo a “injustiça”.