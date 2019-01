TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

OLIVEIRA DO BAIRRO | ANADIA | ÁGUEDA | BUSTOS | AVEIRO

Tlm. 919 255 530

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARANGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: RAINHA DE OUROS – SIGNIFICA AMBIÇÃO

AMOR – Se estiver sozinho e em busca de um amor, esteja aberto, porque perspetiva-se a entrada de uma pessoa especial na sua vida. Elimine crenças limitantes que o impedem de aproveitar a vida de forma plena.

SAÚDE – Cuide mais do seu corpo e da sua mente.

DINHEIRO – Esteja recetivo a ideias e que os outros lhe podem trazer, de algum modo podem revelar-se úteis em certas circunstâncias e pode ganhar um balão de oxigénio nas finanças.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: ENAMORADOS – Significa ESCOLHA

AMOR – Para os nativos que se encontram solitários, há a possibilidade de surgir um novo amor. A sua aprendizagem esta semana é saber lidar com situações novas, sem julgar antecipadamente as pessoas pela primeira impressão. Dê o benefício da dúvida.

SAÚDE – Proteja-se de problemas pulmonares.

DINHEIRO – Nesta fase começa a tomar consciência de que uma boa comunicação é importante para evoluir em qualquer área. Não ande a protelar problemas que precisam de ser resolvidos.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: IMPERATRIZ – Significa REALIZAÇÃO

AMOR – Estará a passar por uma fase de desafios para lidar com responsabilidades e compromissos assumidos. É necessário entender o que o seu par está sentindo, para que transitem juntos, com determinação e força.

SAÚDE – Tendência para problemas de insónias.

DINHEIRO – É uma semana para definir situações no trabalho. A semana promete mudanças que proporcionam crescimento, principalmente para concretizar planos que estiveram durante algum tempo parados.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: MUNDO – SIGNIFICA ÊXITO

AMOR – Período favorável para o romance. Você apreciará encontrar-se com muita gente especialmente em encontros sociais. Tendência natural para tornar-se mais atencioso em relação aos amigos e cara metade.

SAÚDE – Estável e sem problemas de ordem maior.

DINHEIRO – O cenário é competitivo e de certa forma um pouco desgastante, entretanto a roda gira a seu favor, mas é preciso ter consciência na execução dos planos e estratégias para obter ganhos extras.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: TEMPERANÇA – Significa EQUILÍBRIO

AMOR – Pode descobrir novos focos de interesse numa relação; não se poderá queixar de monotonia. Será imprescindível que se mantenha coerente para não perder a razão.

SAÚDE – Prevê-se problemas renais.

DINHEIRO – Poderá ter alguma divergência grave com um colega de trabalho. Tente ser o mais mediador possível e tudo se resolverá pelo melhor.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: LOUCO – SIGNIFICA EXCENTRICIDADE

AMOR – É essencial agir com maturidade para lidar com os desafios apresentados. Procure ter o entendimento e a ajuda das pessoas que fazem parte da sua vida e valorize as suas opiniões.

SAÚDE – Se sentir cansaço deve arranjar tempo para descansar, mesmo fora de horas.

DINHEIRO – Não deve dar um passo maior do que a perna e tudo será resolvido da melhor forma. Repare nas mudanças que estão a acontecer na sua vida e verá que elas estão a acontecer nos momentos certos.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: LUA – Significa ILUSÕES

AMOR – Buscar equilíbrio emocional é essencial para garantir bons resultados em todas as outras áreas da sua vida, tudo é importante para preencher de forma equilibrada a sua vida.

SAÚDE – Tendência para problemas depressivos. Saia de casa para se distrair.

DINHEIRO – Prepare uma estratégia de recuperação embora com algumas reservas. Não crie falsas ilusões em relação a ganhos extra que desejaria ter porque poderão não chegar na altura que está a prever.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: DIABO – SIGNIFICA MÁS ENERGIAS

AMOR – As preocupações quotidianas estão a afastá-lo das suas responsabilidades familiares. Não deixe que a sua relação caia numa rotina.

SAÚDE – Poderá sentir-se energeticamente em baixo.

DINHEIRO – O trabalho vem exigindo de si manter o foco naquilo que faz. É também importante que mantenha uma postura mais responsável em relação às suas finanças, pode nem sempre ter a quem recorrer em momentos críticos.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: DEPENDURADO – Significa SACRIFÍCIO

AMOR – Não crie expectativas sobre a pessoa amada. Viva a experiência a dois com consciência de que pode haver falhas ou mesmo ilusões alimentadas por distorções. Respeite as diferenças e viverá um relacionamento mais saudável.

SAÚDE – Nesta fase poderá cansar-se mais do que o habitual.

DINHEIRO – As responsabilidades são altas, examine a sua postura, principalmente a sua visão sobre trabalho, rotina e clientes. Sentirá alguma dificuldade em estabelecer uma harmonia entre as pessoas que o rodeiam.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: CARRO – Significa Vitória

AMOR – Deixe envolver-se de forma apaixonada mas não deixe de ter os pés bem assentes e veja bem o chão que pisa. É recomendável um certo cuidado com as palavras mesmo que tudo pareça estar a fluir bem.

SAÚDE – Tendência para alguns problemas de circulação sanguínea.

DINHEIRO – A semana traz mudanças e impactos definitivos na interação com pessoas e ideias. Sentirá necessidade de se adaptar a novas situações que possam surgir na sua área profissional. Pode ser uma boa fase para iniciar novos projetos.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: ESTRELA– SIGNIFICA ESPERANÇA

AMOR – Há desafios fortes que interferem na relação com o seu par e com a família. Poderá ter de lidar com fatores que fogem do seu controle.

SAÚDE – Complicações no sistema nervoso, devido ao stress.

DINHEIRO – É uma semana em que não pode negligenciar os desafios profissionais. A interação com alguns clientes passa por transformações importantes, o que pode impactar a sua situação financeira a longo prazo.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: MORTE – SIGNIFICA RENOVAÇÃO

AMOR – Há mudanças positivas no campo afetivo, entretanto isso exigirá do casal novas posturas e mudanças de algumas regras familiares que terão de ser respeitadas.

SAÚDE – Deve dar atenção a problemas de coluna vertebral.

DINHEIRO – Um novo planeamento é fundamental para dar conta das atividades profissionais. Se mantiver a falta de foco, a situação persistirá e pode revelar-se uma pedra no sapato.