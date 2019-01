Já vai na sétima edição e não para de crescer, em entusiasmo e cariz solidário. O primeiro mergulho de 2019 foi, uma vez mais, nas águas frias da praia da Vagueira, de novo rebatizada como a “melhor praia do mundo”. A organização foi do Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), que contou com o apoio de um grupo de voluntários. Juntos voltaram a dinamizar o evento, que o presidente da câmara, Silvério Regalado admitiu, convicto, ser um “bom elixir para o novo ano” e precisa ajudar “o nosso comércio tradicional”.

Este ano, para além da animação no areal, indispensável para o aquecimento, a cargo de Fernando Baptista e Carla Reis, a ação contou com a ajuda do experiente Hilário Teles na segurança, e a presença do bi-campeão Miguel Rocha “Migas”.

Ler mais na edição impressa ou digital