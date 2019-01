Decorreu, no sábado, na antiga escola pré-primária da Vagueira, a sessão pública de apresentação da Estação Náutica de Vagos (ENV).

Com a certificação atribuída, o Município de Vagos pretende criar uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes no território, que inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.

Desta forma, a ENV apresenta-se como uma plataforma de cooperação entre atores identificados no território e que asseguram a oferta de um produto turístico.

Nesta sessão, foram, ainda, apresentados os projetos do Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira e o Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos.

A animação esteve a cargo dos Cavaquinhos do Areão, que brindaram os presentes com uma interpretação musical de grande qualidade.