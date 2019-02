O espetáculo “Faz-te Homem” vai subir ao palco do Cineteatro Anadia, no dia 30 de março, a partir das 21h30, com os atores João Didelet e António Machado nos principais papéis. A comédia teatral, da autoria de Luís Coelho e encenação de Paulo Sousa Costa, tem como intuito comemorar o Dia Mundial do Teatro que se celebra a 27 de março.

Os atores dão vida a dois amigos de longa data que decidem debater a sempre polémica temática do papel do homem na nossa sociedade e as suas ramificações com tudo o que o rodeia, com tudo o que se mexe… mulheres incluídas.

Regabofe, carros, futebol, copos, porrada, mariquices versus machices e, claro, mulheres, serão alguns dos vários temas aflorados ao longo do espetáculo.

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h.

O bilhete tem o custo de 7,5 euros, estando reservado um desconto de 50% aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior, bem como às crianças dos 3 aos 11 anos de idade.

Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.