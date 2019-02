Depois de duas intervenções cirúrgicas e mais de 10 horas, o pequeno Simão Meco, de 9 anos, de Cantanhede, já pode sorrir e ter fôlego para uma nova vida.

O sonho americano para esta família da Carvalheira (Camarneira) tornou-se realidade graças a um “anjo” de 91 anos que encaminhou a criança para as mãos de médicos especialistas em New Jersey (Estados Unidos da América). Simão nasceu com uma fenda craniofacial, com implicações ao nível respiratório e de visão. Para além do rosto deformado, a criança estava a desenvolver outras patologias decorrentes daquela situação, com implicações cardíacas.

Os pais, com parcos recursos, viram-se obrigados a emigrar para aquele país, há cerca de dois anos, longe de pensarem em encontrar ali o passaporte para uma vida melhor para este problema de saúde raro que afetava um dos seus dois filhos.

Leia a história completa na edição de 21 de fevereiro do Jornal da Bairrada.